Emanuele Filiberto di Savoia compra un’altra squadra di calcio, sempre in Campania. Dopo il Savoia di Torre Annunziata e il Real Aversa, che militano entrambe in Eccellenza, la casa reale alza l’asticella e diventa proprietaria del Portici, club che ha appena chiuso la stagione al 12esimo posto nel Girone G di Serie D. “La Casa Reale Holding SpA ha rilevato l’intero capitale sociale del Portici calcio, società iscritta al campionato di Serie D e appartenente ad una città tra le più prestigiose ed appassionate della provincia di Napoli“, si legge nel comunicato firmato dallo stesso Emanuele Filiberto di Savoia.

“Un’ulteriore operazione fatta per la salvaguardia del titolo sportivo di un club”, sottolinea il comunicato. Insomma, Emanuele Filiberto di Savoia interviene per salvare la squadra di Portici, in precedenza sostenuta da due imprenditori locali, Pasquale Noia e Lorenzo Ragosta, come spiega la stessa nota. Che conclude con una promessa: “Il nostro intento è di allestire una squadra competitiva, certi del grande sostegno da parte dei tifosi e dell’intera città”.