“Condanniamo l’annuncio della Russia sul dispiegamento di armi nucleari. Lo riteniamo sconsiderato e irresponsabile. Non abbiamo alcuna indicazione che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari, ma la Nato rimane vigile”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa da Vilnius con il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda. “Gli eventi dello scorso fine settimana in Russia hanno dimostrato l’instabilità del regime del Cremlino – ha detto Nauseda – È probabile che in futuro ci aspettino sfide simili, se non maggiori”.