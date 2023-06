Max Verstappen sta dominando con la sua Red Bull il Mondiale di Formula 1 2023. L’olandese ha vinto sei gare su otto finora disputate, le altre due sono andate al suo compagno di scuderia Sergio Perez. Nonostante una situazione più che tranquilla, però, la scuderia austriaca ancora non si fida ciecamente del suo pilota. O meglio, conosce talmente bene talento e aggressività di Vertappen da voler prendere ogni precauzione possibile: per questo, come ha svelato lo stesso olandese, gli è stato impedito di partecipare al “Red Bull Formula Nurburgring” che si terrà il prossimo 9 settembre sullo storico circuito tedesco. L’evento celebrativo del team di Milton Keynes avrà tra i suoi partecipanti anche Daniel Ricciardo e il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, ma non Verstappen. Tra i piloti attualmente in corsa nel Mondiale ci sarà invece Yuki Tsunoda, che guida l’AlphaTauri.

“Volevo farlo, ma Helmut non me l’ha permesso”, ha raccontato lo stesso pilota campione del mondo in carica. Helmut Marko è il superconsigliere di Red Bull, che appunto ha preso questa decisione considerando il carattere e l’attitudine di Verstappen: “Era certo che avrei cercato di spingere al limite e quindi rischiato tanto, data la pericolosità del tracciato”. Niente Nurburgring quindi per l’olandese, che dovrà “accontentarsi” di continuare a cercare vittorie e adrenalina durante gli appuntamenti del Mondiale di Formula 1: il prossimo è a Spielberg, in Austria, proprio nel circuito di casa della Red Bull.