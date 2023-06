Un gesto provvidenziale, perché ha evitato una potenziale tragedia: protagonista un meccanico della Ferrari. L’episodio è accaduto nella pit lane durante il Gp del Canada e non è stato ripreso dalle telecamere. A raccontarlo è il Corriere dello Sport: George Russell ha appena danneggiato la sua Mercedes e rientra ai box molto lentamente per tentare di riparare la vettura e ripartire. Quando la monoposto si posiziona per la sosta, lo pneumatico posteriore destro della Mercedes di Russell però si stacca improvvisamente e comincia a rotolare per la pitlane. Il meccanico della Ferrari interviene prontamente e blocca la gomma, prima che possa accadere il peggio.

Una moderna gomma di F1 pesa infatti circa 23 kg (incluso cerchio e copricerchio): se prende velocità e colpisce qualcuno, può diventare letale. L’ultimo tragico precedente risale al 2000, nel Gp d’Italia a Monza. Vinse Michael Schumacher che raggiunse Senna a quota 41 vittorie, esattamente come Max Verstappen in Canada. Ma quella gara di 23 anni fa viene ricordata per altro: la morte del commissario di pista Paolo Gislimberti, che fu appunto colpito da uno pneumatico impazzito dopo un incidente alla Variante della Roggia in cui rimasero coinvolti, tra gli altri, Barrichello e De La Rosa.