Davanti alle forze dell’ordine camminava fingendo di avere difficoltà di deambulazione, ma ha appena passati i controlli ha incontrato i suoi amici e si è messo a ballare come un matto. Ha scatenato grande indignazione, tanto da raggiungere le 5 milioni di visualizzazioni, il video di un giovane che ha finto di essere disabile per poter assistere gratuitamente a una partita di calcio. Oltre alla recita deplorevole, il ragazzo ha anche irriso chi ha veramente una disabilità: infatti, dopo avere incontrato i suoi amici e aver iniziato a ballare, ha nuovamente finto di non riuscire a camminare tra le risate generali. L’episodio è accaduto allo stadio Reales Tamarindos, in Ecuador, prima della gara tra i padroni di casa di Portoviejo e il Deportivo Colon.

Indignación entre algunas personas por un ciudadano que se hace pasar como discapacitado para no pagar entrada para ver un partido de fútbol de la Liga de Portoviejo pic.twitter.com/y9b7N1pZFF — Minuto & Medio (@MinMedio) June 19, 2023