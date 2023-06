Ha perso il controllo della sua Kawasaki sul rettilineo del circuito del Mugello, uno dei più lunghi e veloci del Motomondiale, dove le MotoGp arrivano a superare i 350 km/h. Un impatto fortissimo, che è costato la vita al pilota 53enne. L’incidente mortale è avvenuto giovedì pomeriggio, mentre all’autodromo di Scarperia era in corso una sessione di prove libere riservate a motociclisti privati.

In 37 secondi i sanitari sono intervenuti per soccorrere il centauro e, constatata subito la gravità dell’impatto, pochissimi attimi dopo sono arrivate altre due unità sanitarie. Il pilota amatoriale è stato trasferito in ambulanza nel reparto di rianimazione del centro medico del circuito dove sono continuati i tentativi di stabilizzare il paziente e di recuperarne i parametri vitali. Era già presente un elicottero pronto per trasportare il 53enne al vicino ospedale fiorentino di Careggi, ma l’equipe medica dell’autodromo del Mugello ha dovuto dichiarare il pilota deceduto.