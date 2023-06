Lui è morto a mezzogiorno, lei alle ore 16. Il Brasile e il mondo del motorsport sono ancora sotto choc per la perdita di Douglas Costa, 42 anni, e della fidanzata Mariana Giordano, 36 anni. Una tragedia improvvisa, avvenuta lo scorso 8 giugno, su cui ora è stata finalmente fatta chiarezza: per il pilota e la sua compagna è stato fatale il morso di una zecca. La causa del decesso è infatti stata identificata nella febbre maculosa delle Montagne Rocciose, una malattia infettiva rara provocata appunto dalla puntura di quella che viene definita la “zecca stellare”.

Douglas Costa ha iniziato ad accusare i primi sintomi proprio mentre era in pista per un evento di gran turismo della Mercedes, l’AMG Cup Brasil. Mariana Giordano invece si è sentita male mentre stava seguendo un corso all’università. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Jundiai di San Paolo, dove sono rimasti per tre giorni e poi morti a poche ore di distanza. I due fidanzati potrebbero essere stati morsi dalla zecca quando lo scorso 27 maggio hanno visitato una zona rurale a Campinas. Il periodo tra aprile e settembre è proprio quello di maggiore attività di questo particolare tipo di zecche, con con il loro morso trasmettono all’uomo – ma sono a rischio contagio anche gli altri animali – un batterio del genere Rickettsia che provoca appunto la febbre maculosa, chiamata così per le eruzioni cutanee rosse su mani e piedi.