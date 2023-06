“C’è grande dolore, prima ancora che grande preoccupazione. Noi stiamo lavorando a un modo per normare l’applicazione dei dispositivi che leggono l’angolo cieco. Non è semplice perché non c’è una norma italiana ed europea”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la notizia della ciclista che ha perso la vita dopo essere stata investita da una betoniera a Milano. Parlando a margine della cerimonia militare per il 249esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza Sala ha spiegato che è problematico “fare una sperimentazione” in tal senso, dato che “non ha radicamento nel Codice della strada”. Oltre al fatto che è difficile sapere ora se poi “i dispositivi saranno disponibili sul mercato affinché lì si possa applicare”. “Stiamo chiedendo al Ministero dei Trasporti di usare Milano come area test, anche perché questo è un problema di tutte le città. Poi capisco che se queste tragedie avvengono a Milano, hanno più visibilità”, ha aggiunto. “Prevedere limitazioni orarie per i mezzi pesanti? – ha risposto parlando con i giornalisti – Lo vedremo, lo stiamo studiando. Dobbiamo parlare anche con le associazioni di categoria, non si può fermare l’economia. Ma a luglio ne parleremo”.