Calenda chiama a raccolta i suoi per parlare dei primi 600 giorni di Gualtieri come sindaco. Una conferenza dove rimarca il fallimento, fino ad ora, della giunta. “Partiremo sui due punti su cui il sindaco ha cambiato idea: termovalorizzatore e stadio della Roma. Temi sui quali siamo d’accordo ma sul resto è un completo disastro”, ha esordito. Emergenza rifiuti, verde urbano, ztl e trasporti sono le emergenze da affrontare: “Con la ztl, 700mila macchine non potranno più circolare, una follia. La città è fuori controllo. Lo dico con rammarico perché al ballottaggio l’ho sostenuto”. Difficoltà nel gestire la Capitale che secondo il senatore sono dovute dai sindacati delle municipalizzate. “Se ti sostengono in campagna elettorale, è normale che non puoi cambiarle”, ha rimarcato. Una bocciatura del sindaco anche riguardo l’organizzazione del Giubileo. “Si, è rimandato anche su questo”, ha detto ma la presidenza della commissione è in mano al Consigliere di Azione, Dario Nanni.