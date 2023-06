Una donna di 60 anni in bicicletta è stata investita e uccisa da una betoniera a Milano. L’incidente è avvenuto in Piazza Durante all’angolo con via Predabissi, poco distante da piazzale Loreto. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravissime condizioni ed è morta poco dopo. Da una prima ricostruzione, la betoniera proveniva da via Predabissi e avrebbe svoltato a destra, in direzione di via Leoncavallo senza rendersi conto della presenza della donna in bicicletta.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede coinvolte persone in bicicletta a Milano. L’8 maggio scorso un 55enne è morto dopo essere stato trascinato per 300 metri da un camion all’angolo tra via Comasina e via Novate, nella periferia Nord della città. Il 20 aprile scorso una betoniera ha investito e ucciso una donna di 39 anni in pieno centro a Milano all’incrocio tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. A febbraio una donna di 38 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta e uccisa da un camion all’angolo tra viale Brianza e piazzale Loreto. Le associazioni chiedono da tempo al Comune di Milano di intervenire per affrontare l’emergenza, ma al momento la giunta ha fatto sapere che interverrà (forse) entro il 2024 e non sono stati presi provvedimenti sull’obbligo di sensori per i camion.