Battute finali per le Domeniche Bestiali 2022/2023, dove “battute” spesso ha senso letterale, nel senso di percuotere violentemente qualcuno o qualcosa. Perché non importa se siano i playoff per salire di categoria o la coppa che fa vincere panino e birra alla taverna del paese: se vale la pena protestare o prendersi a mazzate il prestigio non è importante, è l’ultima cosa che conta. Ciò naturalmente da tradurre anche a livello telematico, con solita eccezione alla regola rappresentata dagli arbitri, che come le formiche, nel loro piccolo si incazzano.

MIRA (CANA’)

Mira Canà era l’esortazione di Gigi e Andrea al mitico Oronzo di guardare al campo oltre il Maracanà…Mira dovrebbe essere l’esortazione pure per Valerio Guglielmone, assistente arbitro del Saluzzo, Under 16 Regionale Piemonte, squalificato fino al settembre 2023 perché “Espulso per comportamento gravemente irriguardoso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento scagliava la bandierina verso lo stesso, senza colpirlo, dopodiché raccoglieva due borracce piene di acqua e le lanciava contro l’arbitro, nuovamente senza raggiungerlo, continuando ad insultarlo”.

E MO’ BASTA

Un calciatore del Bloemfontein Celtic, massima serie Sudafricana, a un certo punto incomprensibilmente, mentre la sua squadra sta perdendo, comincia un assurdo balletto con il pallone, e tra un giochetto di prestigio e un altro resta esattamente nella posizione dove aveva ricevuto il pallone: palleggi, suola, tacco, collo…tutto completamente inutile. Persino l’arbitro si spazientisce e lo ammonisce…provasse a farli in terza categoria questi balletti (peraltro mentre la sua squadra sta perdendo, i primi a entrargli nelle caviglie sarebbero i compagni)

LA SEDIA

Oggetto iconico del calcio da quando il compianto Emiliano Mondonico la sollevava in segno di protesta, la sedia torna ogni tanto a palesarsi nel mondo del calcio… Si è palesata volando dagli spalti al campo una sedia durante Vaprio Calcio–Atletico Bussero, Seconda Categoria Lombardia: “Si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 40º minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una situazione di violenza (da parte di sostenitore della società Vaprio che in precedenza si era qualificato ” direttore sportivo” ma non identificato personalmente dalla terna), precisamente del lancio dalla tribuna di una sedia di plastica che cadeva a circa tre-quattro metri da un assistente ufficiale che nel frattempo ed in precedenza veniva minacciato ed offeso anche dalla citata persona”.

IT WASN’T ME

Scambi di persona che portano a conseguenze nefaste: è accaduto dopo i playoff di C tra Foggia e Lecco, con i tifosi che hanno trovato il profilo social di un omonimo dell’arbitro Kevin Bonacina e lo hanno riempito di insulti. Il malcapitato ha spiegato di non aver mai arbitrato in vita propria, e di essere un metalmeccanico…al più il fischietto poteva produrlo dunque.

AGGIORNAMENTI SETTIMANALI SULLE ATTIVITA’ DEL DIBU MARTINEZ

“El supereroe mas villano”, così titola un articolo sulle gesta del nostro eroe con la maglia dell’Aston Villa e soprattutto dell’Argentina il giornale argentino “El Grafico”. Per loro El Dibu “vola come un supereroe…senza mantello”…già, ma con i guanti…non importa dove.