La leggenda del tennis Martina Navratilova si è scagliata contro l’azzurra Camila Giorgi. “Le sta bene: Venus le ha comunque preso a calci il sedere!!! Che schifo da parte di Giorgi se è andata così”, ha scritto l’ex numero 1 su Twitter. Come mai un commento così negativo? Giorgi è stata accusata di aver esultato per un punto vinto nel match contro Venus Williams, mentre l’americana era a terra in seguito a una scivolata. Le immagini non sembrano chiarire se la tennista italiana abbia effettivamente visto la caduta della sua rivale, che già soffre di problemi al ginocchio. La 43enne Williams ha poi comunque vinto l’incontro in tre set con il punteggio di 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6).

Rennae Stubbs, ex giocatrice ed ex allenatrice di Venus, è stata colei che ha dato il via alla polemica su Twitter: “Camilla Giorgi ha appena urlato ‘Si’ quando Venus Williams è appena caduta e ha urlato!”. Stubbs ha aggiunto: “Onestamente penso che potrebbe essere il momento più basso della sua carriera”. Una critica forse eccessiva, a cui però ha dato credito Navratilova, che commentando il tweet ha anche scritto: “Totalmente vergognoso“.

Camilla Giorgi just yelled Si when @Venuseswilliams just fell over and screamed! I mean wtf !!! I honestly think that could be the lowest moment of her career!!!! And you NEVER want to see this face coming at you now! Come on Vee! pic.twitter.com/q9QvZ2N8de

— Rennae Stubbs ???????????? (@rennaestubbs) June 19, 2023