La stagione di Lorenzo Musetti è un crescendo, anche sull’erba. Il tennista 21enne di Carrara continua la sua avventura al torneo Atp 500 del Queen’s di Londra, il tradizionale appuntamento che precede l’inizio di Wimbledon. L’azzurro, numero 16 del mondo, sconfigge Ben Shelton e si prende i quarti di finale, dove attende il vincente del match tra il danese Rune e l’inglese Peniston. Contro lo statunitense, 35esimo nel ranking Atp, Musetti ha dovuto lottare per due ore e 13 minuti prima di chiudere al terzo set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.

Un altro segnale incoraggiante, dopo la netta vittoria all’esordio contro il britannico Jan Choinski e soprattutto dopo i quarti di finale già conquistati a Stoccarda una settimana fa, dove è stato sconfitto da Frances Tiafoe, poi vincitore del torneo. Musetti si dimostra sempre più a suo agio anche sui prati verdi: una speranza in vista di Wimbledon, dove un anno fa perse già al primo turno contro Taylor Fritz. Non è un dettaglio da poco: il 21enne azzurro continua a guadagnare posizioni in classifica e allo Slam londinese dovrebbe trovare, almeno in teoria, un paio di avversari agevoli. La top 10 mondiale è sempre più vicina.