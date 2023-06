Comincia a Cluj contro la Francia il cammino dell’Italia agli Europei Under 21 di Romania e Georgia. Subito un big match per gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato, inseriti nel gruppo D insieme a Norvegia e Svizzera. Si può quasi parlare di finale anticipata, visto che ad affrontarsi sono due tra le squadre che puntano al titolo.

La Francia di Ripoll nella fase preliminare ha mandato a segno ben 13 marcatori differenti. Il primo nome sul taccuino dei giovani difensori azzurri non può che essere quello di Amine Gouiri, miglior marcatore dei Les Bleuets. Altro pericolo è senza dubbio Rayan Cherki, trequartista del Lione. Terzo osservato speciale per Scalvini e compagni è l’attaccante del Montpellier Elye Wahi. Non è un giocatore offensivo, ma merita una menzione d’onore anche Pierre Kalulu. Il difensore del Milan classe 2000 infatti è il perno della difesa transalpina.

Orario e tv

L’Italia affronta la Francia giovedì 22 giugno alla Cluj-Arena di Cluj Napoca, in Romania. Il calcio d’inizio è alle ore 20.45, la partita viene trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Rai1. Disponibile anche lo streaming su Raiplay.