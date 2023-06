La Uefa stanga José Mourinho. A Nyon non hanno perdonato il comportamento e gli insulti rivolti dall’allenatore della Roma all’arbitro Anthony Taylor dopo la finale di Europa League persa dai giallorossi ai rigori contro il Siviglia. L’Organo disciplinare ha anzi optato per una punizione esemplare: quattro giornate di squalifica “per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”. E non finisce qui: la società Roma ha ricevuto una multa di 50mila euro e il divieto di trasferta per i tifosi per una partita “per accensione di fuochi d’artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla”. Alla Roma è stata inflitta anche “una multa di 5mila euro per il comportamento scorretto della squadra“.

Il 31 maggio, dopo la finale persa ai rigori, nel garage della Puskas Arena di Budapest Mourinho ha incontrato il presidente della commissione arbitrale Uefa Roberto Rosetti e proprio il direttore di gara Taylor. Il portoghese, che già in conferenza stampa aveva usato toni durissimi, si è scagliato contro la squadra arbitrale: “Congratulazioni. Sei una disgrazia”, “You are a fucking disgrace”. Il tutto a favore di telecamere. Prima, davanti ai giornalisti, Mou ha dichiarato: “Taylor è un grandissimo arbitro, speriamo che l’anno prossimo fa solo Champions, che fa cagate solo in Champions e non in partite di Europa League”.