Il sesso deve essere discreto, non a pagamento, sicuro e privo di baci: a queste condizioni, via libera al tradimento. Secondo il sito brasiliano Em Off, ripreso anche dal quotidiano spagnolo Marca, sono questi i termini dell’accordo tra l’attaccante brasiliano Neymar e l’influencer Bruna Biancardi. I due poco tempo fa hanno annunciato la dolce attesa del loro primo figlio (vedi foto) dopo una relazione travagliata e una prima separazione.

Adesso però, stando a quanto riporta Em Off, tra i due vale il detto “patti chiari, amicizia lunga”. In questo caso, di mezzo c’è una relazione, ma poco cambia: Neymar infatti avrebbe ottenuto il via libera a qualche scappatella, ma appunto solo a determinate condizioni. E ovviamente l’accordo può valere anche viceversa. Le condizioni sono appunto tre: rapporti discreti (quindi evitando escort), protetti e senza effusioni. Il tutto appare a dir poco surreale, ma ormai da tempo Neymar è abituato a far parlare di sé per le stravaganze fuori dal campo più che per le prestazioni con il Psg e con il Brasile.

Neymar è infortunato dallo scorso marzo e secondo molte indiscrezioni di mercato potrebbe finire a giocare in Arabia Saudita, mettendo di fatto la parole fine a una carriera di alto livello. D’altronde, l’attaccante è già da tempo più sulle pagine di gossip che su quelle dei quotidiani sportivi: alla vigilia di San Valentino aveva attirato attenzioni un suo possibile flirt con un’altra influencer. Secondo il sito Em Off, il tradimento ci sarebbe stato ma avrebbe appunto rispettato l’accordo pattuito con Bruna Biancardi.