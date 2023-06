Analisi sul calciomercato imbevute di razzismo: imbarazzo negli studi di Sky Sport per la frase pronunciata da Franco Dal Cin, ex direttore sportivo dell’Udinese. “Noi siamo partiti da quello che oggi non succede più, dal settore giovanile. Oggi prendono i prefiniti, preformati, sul colore un pò più scuro del solito…”, ha detto Dal Cin parlando del confronto tra il calciomercato odierno e quello dei suoi tempi. L’ex ds è stato immediatamente interrotto dallo studio di “Speciale Calciomercato”, la trasmissione condotta da Alessandro Bonan. Il conduttore e Marco Bucciantini hanno subito cambiato argomento e tolto il collegamento. A Dal Cin non è più stata data parola fino ai saluti finali.

Il dirigente già in precedenza aveva rilasciato una dichiarazione infelice in merito allo storico acquisto di Zico da parte dell’Udinese: “Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ora è tutto prescritto e lo possiamo dire”. Il vanto per l’operazione irregolare ha poi lasciato spazio alle considerazioni razziste sul calciomercato, che hanno scatenato dure polemiche e critiche tra gli spettatori della trasmissione e chi poi ha rivisto le sue dichiarazioni sul web.