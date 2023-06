Una maxi-rissa in strada è scoppiata nel pomeriggio di lunedì a Milano. Forse per una questione di parcheggio hanno iniziato a fronteggiarsi in sempre più persone e alla fine, secondo i carabinieri, lo scontro in via Faa di Bruno, periferia est, è arrivato a coinvolgere circa 60 persone, per lo più di etnia rom od originari dell’Est Europa. Le violenze hanno coinvolto in larga parte i residenti in zona e alla fine si sono contati 7 feriti, uno dei quali – accoltellato più volte – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Quando sono intervenuti, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per riportare la calma nella via, con i partecipanti alla rissa che hanno continuato a picchiarsi con cocci di bottiglia e bastoni per diversi minuti. Tra i feriti c’è anche un minorenne. Ora gli uomini del Radiomobile sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ma appare chiaro che le violenze sono scoppiate per futili motivi, probabilmente innescate da vecchi litigi e dissapori tra gli occupanti di due palazzi vicini.