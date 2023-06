Dopo la Sprint race, Jorge Martin trionfa anche nella gara della domenica e si prende il weekend del Sachsenring, portandosi saldamente secondo nella classifica mondiale. Lo spagnolo – che quest’anno sembra aver trovato costanza nei rendimenti dopo un avvio in sordina – vince al termine di uno straordinario duello con Pecco Bagnaia che infiamma gli ultimi otto giri. Il campione del mondo in carica arriva secondo a 64 centesimi, una manciata di centimetri, dopo aver tentato in ogni modo il sorpasso. La sfida è sul millimetro, tanto che Bagnaia, più veloce nelle curve lente, arriva letteralmente a tamponare lo spagnolo a un giro dalla fine. Dietro di loro, in quello che appare sempre di più come un campionato monomarca Ducati, la seconda Pramac di Zarco che precede le due Ducati del team Vr46 di Bezzecchi (terzo nel campionato) e Luca Marini.

Al sesto posto Jack Miller: l’australiano merita menzione non tanto per la gara iniziata bene e via via sempre più sbiadita, ma perché la sua Ktm è l’unica a spezzare il dominio Ducati. A seguire, infatti, il monocolore di Borgo Panigale vede Alex Marquez, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Decimo c’è Miguel Oliveira, primo delle Aprilia in una giornata terribile per i colori della seconda casa italiana che vede il secondo ritiro di Maverick Vinales in due giorni e un incolore Aleix Espargaro, precipitato dalla settima posizione in gara alla sedicesima all’arrivo.

Sul fronte Yamaha, in crisi nera, da segnalare solo l’ordine di arrivo dei compagni di squadra con Morbidelli, dodicesimo, che prevale su Quartararo.

Discorso a parte merita la Honda che porta sulla griglia un solo pilota, il giapponese Nakagami (non pervenuto per 30 giri), dopo il forfait di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo, reduce dalla quinta disastrosa e dolorosa caduta del weekend, sceglie di non prendere parte alla gara dopo l’ennesimo highside del mattino che lo sbatte a terra come un manichino. C’entra la microfrattura riportata a un dito, ma soprattutto la percezione di pericolo in sella a una moto che, se portata al limite, si è mostrata in grado di fare molto male ai suoi piloti. Mir e Rins ne sono la prova. Marquez infine se ne è accorto e ne ha tratto le conseguenze. Tutto da vedere se sarà in grado di accettarle.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Francesco Bagnaia 160 Francesco Bagnaia 160

Jorge Martin 144 Jorge Martin 144

Marco Bezzecchi 126 Marco Bezzecchi 126

Johann Zarco 109 Johann Zarco 109

Brad Binder 96 Brad Binder 96

Luca Marini 89 Luca Marini 89

Jack Miller 79 Jack Miller 79

Fabio Quartararo 57 Fabio Quartararo 57

Aleix Espargaro 55 Aleix Espargaro 55

Maverick Vinales 53 10Maverick Vinales 53

Alex Marquez 52 11Alex Marquez 52

Franco Morbidelli 50 12Franco Morbidelli 50

Alex Rins 47 13Alex Rins 47

Augusto Fernandez 36 14Augusto Fernandez 36

Fabio Di Giannantonio 34 15Fabio Di Giannantonio 34

Miguel Oliveira 27 16Miguel Oliveira 27

Takaaki Nakagami 26 17Takaaki Nakagami 26

Enea Bastianini 16 18Enea Bastianini 16

Marc Marquez 15 19Marc Marquez 15