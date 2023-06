“Alright? God save the Queen, man”. Usa queste parole il presidente Joe Biden per salutare il pubblico del National Safer Communities Summit in Connecticut. Parole senza un senso apparente, frutto di una probabile confusione con la formula “God bless America“. La Casa Bianca sostiene non si sia trattato di una gaffe e sostiene che il presidente – con quel “Dio salvi la regina” – stava “commentando con qualcuno tra la folla”.