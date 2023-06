“Hanno certificato che in 72 ore Berlusconi è stato citato ogni 4 minuti in televisione, è stato un parossismo celebrativo, un’orgia celebrativa. Mi hanno attaccato perché non sono andato al funerale ma noi non siamo ipocriti. Berlusconi non è stato un campione di virtù pubbliche”. Così Giuseppe Conte nel suo intervento al comizio finale della manifestazione M5s “Basta vite precarie”.