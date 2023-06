“Una piazza così affollata va al di là delle aspettative”, Giuseppe Conte non nasconde la soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione “Basta vite precarie”, organizzata dal M5S a Roma. “La gente poteva andare al mare – ha detto – ma viene qui per rappresentare l’insoddisfazione e il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del paese che vede che il governo non ha proposte e soluzioni ma guarda solo alcuni interessi, dei soliti ricchi e potenti”.