Con l’arrivo del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in piazza della Repubblica a Roma è partito il corteo della manifestazione organizzata dal M5s. A guidare il corteo, diretto in largo Corrado, uno striscione lungo più di dieci metri che reca la scritta “Basta vite precarie“, slogan dell’appuntamento. M5s in piazza per “far sentire la nostra voce a questo Governo che favorisce il precariato e dimentica i bisogni e le necessità dei lavoratori”. “Una piazza piena, piena risposta al di là delle aspettative. È veramente una bella piazza, hanno risposto in tantissimi all’appello, a un libero appello, a un libero invito”, ha commentato Giuseppe Conte. Secondo quanto si apprende da fonti M5S, al corteo stanno prendendo parte tra le 15 e 20 mila persone, con gli ultimi pullman arrivati in ritardo già nella piazza di chiusura. “Oggi è una giornata di sole, di caldo, la gente poteva andare al mare e invece sono venuti qui a manifestare tutta l’insoddisfazione, tutto il disagio sociale che il governo non vuole ascoltare. Questa – ha aggiunto Conte – non è la piazza del M5S, è la piazza della maggioranza del Paese”.

In piazza anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che ha deciso di partecipare alla manifestazione dopo un colloquio telefonico avvenuto nella serata di venerdì con Giuseppe Conte. Schlein si è salutata con il presidente del Movimento con cui ha scambiato alcune battute prima del via della manifestazione. “Vogliamo unire le nostre battaglie dentro e fuori il Parlamento, perché ce n’è bisogno”, ha detto la segretaria del Pd alla partenza del corteo. “Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe”, ha detto la segretaria del Pd al presidente del M5s. “Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata. Apprezzo che sia venuta Elly Schlein, come Fratoianni e tante altre forze politiche sociali e civiche”, ha risposto Conte. Alla manifestazione partecipa anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: “Sto sempre nelle piazze di cui condivido la piattaforma, se poi questo consente di creare di costruire anche un elemento di convergenza, bene. Certamente su lotta a precarietà, no alla guerra, difesa del reddito, salario minimo e opposizione a una destra che sta smantellando i diritti sociali e civili”, ha detto il segretario di Sinistra Italiana.