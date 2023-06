Salvatore Baiardo torna con un nuovo video su Tiktok. E questa volta lo fa, in primis, per attaccare il procuratore aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli. Nei primi sei minuti del video pubblicato, il favoreggiatore dei fratelli Graviano, si dice “stanco” e non risparmia accuse al procuratore. “Io ho sempre avuto rispetto di tutto e di tutti, in primis anche dei magistrati che mi indagavano, che mi accusavano”, esordisce, spiegando che il rispetto ha riguardato anche il procuratore Tescaroli. “Ho sempre avuto una grande stima di lui che però ho perso da marzo ad oggi – aggiunge – Io posso capire che lui voglia fare carriera, che la voglia finire alla procura di Terni, diventando procuratore capo. Però un accanimento così nei confronti di Baiardo è assurdo“. Sottolineando di non volersi “paragonare a Berlusconi” che è stato “massacrato” dalle procure, Baiardo spiega il perché, secondo il suo punto di vista, di questo “accanimento”. “Tutto è nato, presumo, per questa fantomatica foto di cui ha parlato Giletti, ma lui aveva bisogno di ascolti“. Attaccando anche il conduttore di Non è l’Arena, Baiardo racconta quindi di “essere stato al suo gioco” e di essere stato “coinvolto in una cosa assurda”.

Quindi prosegue l’attacco verso il procuratore Tescaroli, fino ad arrivare a svelare una presunta richiesta di arresto: “Tescaroli si è permesso, il 26 maggio, di chiedere il mio arresto – dice ai follower – Una custodia cautelare in carcere, ma scherziamo? Su che basi?”. “Fior fiore di magistrati, tipo Scarpinato o Di Matteo, quando gli chiedevano perché fossi fuori rispondevano che non ho commesso nessun reato – aggiunge – Invece no, il dottor Tescaroli per fare carriera e andare alla procura di Terni ha chiesto la custodia cautelare in carcere, per fortuna magistrati con la testa gliel’hanno rigettata”. “Lui ha fatto opposizione – dice infine Baiardo – Il 14 luglio ci sarà la camera di consiglio”