Un violento temporale ha colpito il comune di Martina Franca, in provincia di Taranto, provocando pesanti allagamenti e mandando in tilt la circolazione durante la giornata di giovedì. Auto semi-sommerse e strade ridotte a torrenti sono le immagini diffuse dal TgR Puglia, ma è l’intero Tarantino ad essere stato colpito da piogge violente. La situazione non promette miglioramenti: lanciata un’allerta arancione per rischio idrogeologico per il 16 giugno nella parte centrale della Puglia, rischio giallo per l’intera regione.

Forti disagi si sono registrati anche nel Brindisino. Ad essere colpita è stata soprattutto la città capoluogo, dove a metà mattinata il Comune ha invitato i cittadini a rimanere a casa e ad uscire solo se strettamente necessario in seguito a una bomba d’acqua che si è abbattuta sull’intero territorio mettendo in ginocchio diversi quartieri, con strade trasformate in fiumi, allagamenti e persone bloccate in negozi e automobili. Una mamma e la figlia di tre mesi sono state salvate dai vigili del fuoco – che hanno effettuato oltre venti interventi – dopo essere rimaste chiuse nel loro appartamento completamente allagato.