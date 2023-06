È stato firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni il dpcm per la nomina dei commissari di Inps e Inail, di cui il governo ha deciso di riformare l’organizzazione facendo decadere gli attuali numeri uno Pasquale Tridico e Franco Bettoni.

Il ruolo sarà ricoperto da Micaela Gelera per l’ente di previdenza mentre all’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro andrà Fabrizio D’Ascenzo. Gelera, classe 1972, è attuario e consulente della cassa dei Consulenti del lavoro. È ritenuta vicina alla ministra del Lavoro Marina Calderone che come è noto ha presieduto molti anni il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti. D’Ascenzo è preside della Facoltà di Economia de La Sapienza e direttore del Master in Europrogettazione e professioni europee.