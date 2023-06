Elogio funebre per Silvio Berlusconi su Tiktok: il singolare tributo arriva da Salvatore Baiardo, l’uomo che ha curato la latitanza dei fratelli Graviano in Nord Italia. Tra una parola commossa per quello che definisce “un grande uomo” e le condoglianze ai figli di Berlusconi, Baiardo annuncia pure la nascita del suo nuovo partito, di cui ha pubblicato nome e simbolo: si chiamerà L’alternativa c’è, noi con voi! . Oltre al simbolo Baiardo pubblica persino un sottofondo sonoro pop (“Mi prenderò cura di te” di Aaron, concorrente del talent show Amici 22).

È l’orazione funebre per Berlusconi, però, ad attirare l’attenzione dei follower del gelataio di Omegna. “Berlusconi – esordisce nel suo video Baiardo – ha creato tantissimi posti di lavoro, non ha mai licenziato una persona. Criticarlo in questa giornata è una cosa assurda. Però colgo l’occasione della scomparsa di Berlusconi, che ha fatto grande un partito, la sua Forza Italia, per dirvi una cosa. Mi dispiace dirlo in questa giornata, ma mi faccio forza del suo successo e del suo carisma per dirvi che da oggi partiamo anche noi“.

Baiardo continua con le sue lodi all’ex premier, elencando i suoi presunti successi: “Speriamo che da lassù quest’uomo protegga i suoi figli. Non ho l’umore per andare oltre. Però ho voluto annunciare oggi la partenza di questo mio movimento in segno di riconoscenza per tante cose. In futuro speriamo di riuscire non dico di avere i successi del caro Silvio Berlusconi, ma almeno iniziamo a provarci col piede giusto – conclude, rivolgendosi ai suoi follower – Non me la sento di dire altro. Ma se volete darci un colpo di mano, è ben accetto. Non vi ho consultato prima sul simbolo del mio movimento, perché c‘è sempre quella paura che possano copiarlo“. Per la verità esiste già un movimento che si chiama L’Alternativa c’è: è la componente fondata da alcuni parlamentari usciti dai 5 stelle nel 2021.