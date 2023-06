di Isabella Fiore

Caro Cavaliere, davanti al Padre mio,

pimpante e spavaldo come un Dio,

Ti vedo proferire accattivante

una catena di parole sante.

Ogni tanto il familiare “Mi consenta”

davanti a chi non si spaventa

del tuo piglio poco schivo,

pimpante, aggressivo e divisivo.

Da giudice di stanza al più alto piano

molto più in alto di quelli di Milano,

davanti a LUI e senza i Tuoi avvocati

rischi di sommarTi ai condannati.

Stai tranquillo, però, Dio non è odioso

sa essere giusto e misericordioso.

E quando Ti chiederà se hai peccato

ricordati che cosa hai combinato:

dalla discesa in campo e poi da Bruno

stipulando un contratto con nessuno,

tant’è che sei stato inadempiente

ed hai solo illuso tanta gente;

un milione di posti nell’italico stivale

in fumo con la rivoluzione liberale.

Hai stretto mani potenti a destra e a manca

e messo le regole e il diritto in cassapanca.

Un vero fallimento, solo belle trovate,

e sulle donne barzellette scollacciate.

AccontentaTi Silvio, il mondo è stato generoso

con un lutto nazionale e il parlamento a riposo.

Se la condanna peggiore segna il passo,

piegaTi alla legge del contrappasso

che Ti vedrà deluso e disoccupato,

da barzellettiere di rango in “preso in giro”

della satira, ogni giorno, sotto tiro.

Contro di te non ci sarà editto,

solo riposo, alloggio e vitto.

Salvo da Dio diversa valutazione

che esclude comunque la prescrizione

e non se la prenda con i comunisti

che da queste parti non si son visti.

Sarà una pena adeguata al peccato

che non “dislivella” gli uomini di Stato.

Riposi in Pace, Cavaliere!