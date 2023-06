Un turista lombardo di 62 anni è morto mentre era in spiaggia a La Maddalena dopo essere stato colpito da un masso. Il pezzo di roccia si è distaccato da una parete a ridosso dell’arenile del litorale di Abbatoggia. La vittima era in vacanza con la nipote di 8 anni: erano ospiti del camping Abbatoggia Village. Il 62enne, secondo una prima ricostruzione, ha subito un trauma addominale. E’ stato soccorso dai medici del 118 e trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove però dopo poche ore è stato dichiarato morto. L’incidente è avvenuto ieri intorno all’ora di pranzo.

Il 62enne si era sdraiato con l’asciugamano da bagno insieme alla nipote, nell’ombra a ridosso di un costone. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata proprio lei, arrampicandosi sulla scogliera o saltando da una roccia all’altra per gioco, ad aver causato la frana. A tentare di ricostruire quanto accaduto sono i carabinieri, tra i primi ad arrivare sulla spiaggia insieme ai medici del 118 e ai vigili del fuoco che hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire ad estrarre l’uomo da sotto il masso. I militari dell’Arma dovranno accertare le condizioni del costone, capire se era in sicurezza e appurare le cause esatte del crollo. Un rapporto dettagliato sarà trasmesso alla Procura di Tempio Pausania: scontata l’apertura di un fascicolo.