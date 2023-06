“Io non sono in lutto perché è un pregiudicato”. Tra i tanti sostenitori di Berlusconi, accorsi in piazza Duomo, a Milano, per i funerali di Stato dell’ex premier, c’era anche un’oppositrice. La signora si è presentata indossando una maglia con scritto “non sono in lutto” e con in mano un libro di Giovanni Falcone, ed è stata duramente contestata dai presenti che l’hanno invitata a lasciare la piazza e a togliersi la t-shirt. “Lei deve rispettare una persona morta”, ha incalzato qualcuno, mentre la signora, pacificamente, faceva notare che il rispetto deve essere da entrambe le parti. “Vergogna”, le ha urlato qualcun altro.