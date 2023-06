A Livorno nel giorno del lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi soffia un grecale, vento che per definizione viene da (Nord) Est. E sulla facciata del palazzo comunale non ci sono le bandiere istituzionali che sventolano fuori dai palazzi della Provincia, della sede di Banca d’Italia, della Camera di Commercio. Il Comune di Livorno le ha esposte a mezz’asta solo durante i funerali dell’ex presidente del Consiglio con il quale la città ha avuto un lungo rapporto di sfida a distanza, a partire dalla politica (con uno spettacolare “arrembaggio” dei portuali alla nave da crociera con cui Forza Italia girava l’Italia per la campagna elettorale) fino al calcio (celebre la trasferta con le 10mila bandane dei tifosi amaranto a San Siro). Ieri, di fronte ad un noto pub della città, un cartello salutava con macabro sarcasmo: “C’hai messo 86 anni, ma una ‘osa bona l’hai fatta”, facendo arrabbiare non poco gli esponenti della destra locale. E così l’esposizione delle bandiere a mezz’asta solo per un’ora ha insospettito. Il sindaco giura che la politica non c’entra.

Sindaco Salvetti, perché questa decisione?

Il Comune di Livorno è tra i pochi, se non l’unico che fa una vera e propria cerimonia di collocazione ed estrazione delle bandiere. Questa operazione in coincidenza delle allerte meteo non viene fatta. A Livorno ieri e oggi c’è allerta gialla e abbiamo seguito quello che è il rituale consueto.

Però non si può non notare che gli altri palazzi istituzionali, che affacciano sulla stessa piazza del Municipio, hanno comunque le bandiere a mezz’asta al loro posto…

Noi, intendo il palazzo del Comune, quando c’è un allerta meteo non le esponiamo.

Seguirete quindi le indicazioni del Governo sul protocollo del lutto nazionale?

Sì, certo. Anche a noi è arrivata l’indicazione perentoria del Governo e della prefettura di posizionare le bandiere a mezz’asta per Berlusconi e lo abbiamo fatto alle 15 in coincidenza dei funerali, dopodiché andremo a toglierle.

E se dovesse fare una valutazione politica sul caso del lutto nazionale per Silvio Berlusconi, cosa direbbe?

E’ chiaro che ci sarebbero stati dei funerali di Stato perché si tratta di un ex presidente del Consiglio per tanti anni, e questo è del tuto comprensibile e prevedibile, ma secondo me e secondo la tutta la giunta livornese e come del resto gran parte della sinistra, il lutto nazionale e il Parlamento chiuso per sette giorni sono una cosa che non ci trova d’accordo. Infine se andiamo a vedere i precedenti una situazione del genere non è stata riservata nemmeno al presidente Sandro Pertini.

In conclusione, qual è un episodio tra i tanti “duelli” tra Berlusconi e Livorno che ricorda meglio?

Sicuramente quando nell’aprile del 2000 la “Nave azzurra” con a bordo Berlusconi, in occasione della “crociera della libertà”, attraccò a Livorno e fu accolta dai gozzi dei portuali che sventolavano la bandiera rossa.