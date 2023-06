“Forza Italia era lui. Morto lui, muore Forza Italia. Deve rimanere viva un’idea che si rappresenta attraverso, come lui diceva a me, un nuovo partito repubblicano, che sia un partito più ampio, che tiene parte delle sue idee. Ma senza vivere con il santino di Berlusconi”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi al termine dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano.