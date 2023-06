“Berlusconi, mentre teneva d’occhio anche con spregiudicatezza i suoi affari, aveva una straordinaria capacità di trasmettere generosità. E questa era la cosa più difficile da smacchiare per l’esperienza che ho fatto io”. Così Pier Luigi Bersani, ospite di Otto e mezzo (La7), risponde alla conduttrice Lilli Gruber che gli chiede se “il giaguaro”, soprannome che l’ex segretario del Pd diede a Berlusconi, sia stato smacchiato.

E aggiunge: “Sul fatto che Berlusconi fosse un osso durissimo non ci piove. Il giaguaro non è stato smacchiato per lo strapotere economico e di comunicazione, per delle politiche che andavano per il verso del pelo con molti interessi, ma anche per una sua empatia nei confronti di pezzi di ceti popolari”.

Circa la figura di Berlusconi come politico, Bersani sottolinea: “Berlusconi nasce come sedicente liberale o, come dico, come un liberale immaginario, perché era un monopolista. Lo fece promettendo il partito liberale di massa, pensando di assorbire anche la destra di Fini che aveva sdoganato. All’epoca ci fu gente impensabile che credette a questa prospettiva, come Lucio Colletti (filosofo e partigiano, ndr). Tuttavia – spiega – essendo quel liberalismo solo immaginario, dopo 16-17 anni di leadership di Berlusconi nel centrodestra, l’esito è che ci troviamo una destra-destra. E ci ritroviamo a parlare di come incanalare gli equilibri della Rai, di come indirizzare la giustizia, a chiamare le tasse non pagate dagli evasori ‘pizzo di Stato’, a definire ‘burocrazia’ tutti gli istituti di garanzia e di contrappeso“.

Il politico si rivolge infine al direttore di Libero: “Sallusti, ma cosa c’è di liberale in queste cose? Purtroppo, siccome Berlusconi è stato un liberale immaginario, il suo lascito è che ci ritroviamo una destra corporativa. Questo è il punto. Purtroppo non avere liberali in Italia è un problemino mica piccolo. E credo che l’equivoco di Berlusconi su questo non abbia aiutato a farli venir fuori”.