Per il titolo su Silvio Berlusconi “Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla corruzione alla mafia, mago della comunicazione. Ritratto dell’imprenditore che si inventò politico“, parte della politica, della stampa e degli osservatori ha criticato ilFattoQuotidiano.it. “Basta andare a vedere cosa hanno fatto i giornali stranieri più prestigiosi” ha commentato il direttore Peter Gomez, “hanno fatto esattamente come noi. Perché? Il giornalismo, se deve essere utile e funzionale alla democrazia, ha delle regole da rispettare. All’estero vengono rispettate, in Italia quasi mai. Noi dovremmo essere i cani da guardia del potere, non cani da compagnia. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo una classe dirigente così scarsa”. La colpa de ilFatto.it sarebbe quella di aver ricordato che Berlusconi “era pregiudicato per frode fiscale, il cui braccio destro è stato condannato per fatti di mafia, Marcello Dell’Utri, il cui braccio sinistro è stato condannato per corruzione giudiziaria”.