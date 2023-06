Sospetto attacco multiplo stamattina a Nottingham, in Inghilterra centrale. Secondo i media britannici, almeno tre persone sono state uccise a colpi di coltello e altre sono state investite da un camioncino. Le prime due vittime sono state trovate morte in Ilkeston Road, un’altra in Magdala Road. Nel frattempo Milton Street un van tentava di travolgere altri tre passanti. “Crediamo che i tre incidenti siano collegati” ha detto la capa della Polizia Kate Meynell. “Le indagini sono all’inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo al pubblico di essere paziente. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti”. Il centro della città risulta in questo momento transennato dalle forze dell’ordine, che per ora non confermano né smentiscono sospetti di terrorismo. Un uomo di 31 anni è stato arrestato per sospetto omicidio.

Il premier britannico Rishi Sunak ha definito “scioccante” l’accaduto e ha aggiunto di essere tenuto in costante aggiornamento sulle indagini in corso per ricostruire l’accaduto. “I miei pensieri vanno ai feriti, alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita”, ha concluso Sunak. Per ora la polizia si limita a evocare genericamente un episodio “orribile e tragico”, senza sbilanciarsi sulla matrice.

Un testimone oculare citato dalla Bbc ha raccontato di aver assistito all’accoltellamento di un giovane uomo e di una giovane donna verso le 4 di questa mattina in Ilkeston Road. “Essendo una notte calda avevo la finestra aperta e ho sentito delle urla agghiaccianti”, ha raccontato spiegando di aver pensato ad un litigio di coppia perché spesso si sentono voci provenire dalla strada, anche di coppie che litigano. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un ragazzo nero vestito tutto di nero con cappuccio e zaino alle prese con una ragazza ed un uomo, entrambi piuttosto giovani. La ragazza urlava chiedendo aiuto e io vorrei solo aver gridato qualcosa dalla finestra per innervosire l’aggressore. L’ho visto accoltellare prima il ragazzo e poi lei, ha colpito ripetutamente, quattro o cinque volte. Il ragazzo è caduto a terra, la ragazza è scomparsa lungo il fianco di una casa, ed è lì che l’hanno trovata. Direi che è successo tutto in cinque o sei minuti. L’aggressore si è poi allontanato lungo Ilkeston Road in direzione della città, con la massima calma”. L’uomo ha detto di aver chiamato il 999 e la polizia è arrivata sul posto in cinque minuti. I paramedici hanno cercato per 40 minuti di rianimare la coppia.

Foto da Twitter