Momenti di tensione al termine della partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Alla fine di gara 2, vinta dai padroni di casa per 79 a 76, i giocatori ospiti stavano andando verso gli spogliatoi. A un certo punto un “tifoso” (anche se probabilmente la definizione non gli si addice) ha dato una spinta alle spalle a Milos Teodosic, playmaker serbo delle Vu Nere. Teodosic ha reagito e ha raggiunto l’uomo, per affrontarlo. Ha fatto lo stesso il compagno di squadra, Daniel Hackett. Il provocatore è stato individuato e allontanato.

Video Twitter/La Giornata Tipo