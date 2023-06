“Io non farei un bilancio dell’Italia senza Berlusconi, perché, per farlo, bisogna fare un bilancio dell’Italia con Berlusconi. E non mi pare che sia il giorno o l’ora per ricordare, almeno dal punto di vista mio, chi era e come ha governato Berlusconi. Senza Berlusconi non sentiremo nessuna differenza, perché ciò che è accaduto è successo ormai da molto tempo senza Berlusconi“. Così Furio Colombo, intervenendo a L’aria che tira (La7), risponde alla conduttrice Myrta Merlino che gli chiede come sarà l’Italia senza Silvio Berlusconi.

Colombo spiega: “Sarà molto difficile immaginare la sua assenza perché questa durava ormai da molto tempo. Mancherà a coloro che lo hanno osteggiato? Sì e no. Sì, perché Berlusconi era indubbiamente un personaggio notevole. No, perché ormai ci eravamo allontanati dal periodo berlusconiano. Io insomma – conclude – ero preparato a non sentire una grande solitudine o la mancanza di Berlusconi. Sarebbe però inumano non esprimere cordoglio e partecipare al dolore della famiglia. Non tanto quella di Forza Italia quanto la sua famiglia vera”.