Era il 6 maggio del 2023, alla convention di Forza Italia era atteso un messaggio di Silvio Berlusconi, che non poteva partecipare alla riunione per via dei problemi di salute. Così, dallo schermo, era stato trasmesso un video-tributo che ripercorreva le fase salienti della carriera politica dell’ex presidente del Consiglio. Oggi Berlusconi è morto, era ricoverato da venerdì.