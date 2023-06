“Io sono ancora e purtroppo al San Raffaele. Ma per voi ho messo anche questa mattina camicia e giacca”. Si apriva così l’ultimo videomessaggio pubblicato da Silvio Berlusconi, del 12 maggio scorso, quando era ancora ricoverato in ospedale. Il leader di Forza Italia si era rivolto agli elettori in vista delle amministrative. Oggi, a 86 anni, Berlusconi è morto.