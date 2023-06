L’ex prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon è stata arrestata nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti illeciti al suo partito Snp (Scottish National Party). La polizia ha confermato di aver preso in custodia una donna di 52 anni che al momento viene interrogata.

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances. More: https://t.co/0zR05TnK4o pic.twitter.com/WNA9OTJX3Q — Police Scotland (@PoliceScotland) June 11, 2023

Sturgeon ha guidato il governo della Scozia dal 2014 al 2023. A fine marzo aveva lasciato la guida del partito e del governo. L’Snp si batte per l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Il 5 aprile, la polizia aveva perquisito l’abitazione dell’ex premier e la sede del partito a Edimburgo. Era stato anche arrestato il marito Peter Murrell, ex amministratore del Snp, che è stato rilasciato senza accuse. Sequestrato anche un camper di lusso parcheggiato davanti all’abitazione della madre di Murrell a Dunfermline. Le operazioni di polizia avvengono nell’ambito di un’indagine sull’accusa che più di 600mila sterline in donazioni per una campagna indipendentista sono state sottratte dalle casse del partito.