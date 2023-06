La Uefa ha ufficializzato le maglie con cui questa sera alle ore 21 all’Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul Manchester City e Inter scenderanno in campo per giocare la finale di Champions League. La terna arbitrale guidata dal polacco Szymon Marciniak indosserà la divisa rossa. La squadra di Pep Guardiola scenderà in campo con la prima maglia color celeste, mentre il portiere Ederson avrà l’uniforme color arancione. Anche l’Inter di Simone Inzaghi indosserà la prima maglia, con i tradizionali colori nerazzurri e il neo-sponsor Paramount+. Onana scenderà in campo con la maglia color giallo.