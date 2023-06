Era il 17 aprile scorso, l’Inter doveva ancora giocare il ritorno dei quarti di finale contro il Benfica, quando il cantante Noel Gallagher pronunciò queste parole: “In finale di Champions preferirei incontrare l’Inter, perché non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene”. Detto fatto. Il desiderio dell’ex membro degli Oasis e tifosissimo del Manchester City si è avverato. La finale di Champions League di Istanbul vede i suoi Citizens sfidare proprio i nerazzurri di Simone Inzaghi e Romelu Lukaku.

Gallagher espresse il suo parere nel corso di un’intervista a Sky Sport 24 per parlare del suo nuovo disco. Con il senno di poi, è evidente come abbia sottovalutato la forza dell’Inter: “Il Napoli è meglio del Milan per me, con gli azzurri sarebbe la finale più bella perché i tifosi sono fantastici e creerebbero un clima incredibile. In realtà tutte le squadre italiane regalano una bella atmosfera. Ma se devo scegliere, proprio perché non sono molto bravi, direi Inter“. Invece i rossoneri hanno battuto il Napoli, mentre i nerazzurri dopo aver fatto fuori il Benfica hanno liquidato con una doppia vittoria anche lo stesso Milan. Ora, per la gioia di Gallagher, è proprio l’Inter a sfidare il suo City. Che ora è super favorito per alzare la Coppa…