Dicono che l’anticiclone delle Azzorre in questa fase di fine primavera inizio estate funziona come un bomber di terza categoria: fa un po’ fatica e per questo non arriva il caldo. Ma le Domeniche Bestiali non lo sanno e sentono caldo lo stesso con tutti gli effetti che ne derivano: rabbia inusitata…miraggi…e qualche volta pure qualche momento bollente, tra spogliarelli e gesti equivoci.

NOVE SETTIMANE E TRE QUARTI

Ci eravamo colpevolmente persi una chicca in Terza Categoria Toscana. Per la verità il tutto era passato come un semplicissimo lancio di oggetti durante la gara San Vitale Candia–Monti, ma dall’ultimo comunicato del giudice sportivo, post ricorso, ne vengono fuori delle belle: “circa il lancio di oggetti in campo: il lancio di cubetti di ghiaccio non sarebbe stato diretto verso la terna arbitrale, bensì verso un giocatore avversario che era andato ad esultare dopo un gol sotto la zona di tribuna dove si trovavano i sostenitori del Monti; il lancio di un paio di ciabatte sarebbe invece avvenuto da parte di un calciatore avversario il quale, precedentemente sostituito, era rientrato in campo dagli spogliatoi in accappatoio e ciabatte ed avrebbe appunto lanciato in campo le ciabatte in segno di esultanza per un gol della propria squadra”. Insomma un mix tra Nove Settimane e Mezzo e la scena del “Togliti le mutande” di Fantozzi Contro Tutti.

CALL ME

E se Paolo Villaggio all’epoca parlava de “L’Ora di Proibito” deve aver confuso gli orari una tifosa inglese, si presume del City, che durante la finale di Fa Cup a Wembley tra City e United ha approfittato delle telecamere che la inquadravano mimando prima un telefono e dicendo “call me” e poi facendo una strana smorfia puntando la lingua contro la guancia. Un video diventato virale in poche ore… anche perché dopo, a differenza di “Fantozzi contro tutti” non compare nessun sacerdote…al massimo Pep Guardiola.

CONTUNDENTE

C’è chi si spoglia e chi entra negli spogliatoi…con intenzioni tutt’altro che libidinose però, come accaduto a Moricone, Seconda Categoria Lazio. Società multata di 200 euro perché: “A fine gara persona non inserita in distinta entrava indebitamente nello spogliatoio riservato alla squadra avversaria con in mano un corpo contundente. Si è reso necessario l’intervento della Forza Pubblica”.

KEVIIIIIIN

E’ il grido della mamma di Kevin McCallister in “Mamma ho perso l’aereo”. Non avrà gridato la stessa cosa l’autista del pullman dell’Ajaccio, che si è dimenticato a Lens l’attaccante Ben Hamed Tourè. La squadra ha perso 3 a 0 e il giovane attaccante uscito dallo spogliatoio si è ritrovato tra i tifosi del Lens, pronunciando un laconico “Ils m’ont oubliè” (mi hanno dimenticato) e mettendosi al telefono per richiamarli. Alla fine è stato recuperato senza essere costretto a escogitare trappole per evitare di farsi prendere dai tifosi avversari.

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SULLE ATTIVITA’ DEL DIBU MARTINEZ

La Coppa del Mondo, il premio come miglior portiere e anche l’ingresso nei libri di etologia (oltre ovviamente al più prestigioso riconoscimento di presenza fissa in questa rubrica). Sì, il Dibu colleziona gloria in questi mesi, e infatti nelle ultime ore due paleontologi dell’Università di Buenos Aires hanno scoperto una rana presistorica, naturalmente fossile: l’hanno ribattezzata “Lepidobatrachus Dibumartinez”.