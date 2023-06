È precipitato dall’alto mentre era al lavoro alla Fantoni, produttore di pannelli truciolari con sede a Osoppo in provincia di Udine. Un operaio, dipendente di una ditta esterna alla struttura in cui si trovava, è morto sul colpo nel pomeriggio di mercoledì 7 giugno. Dopo l’allarme, arrivato intorno alle 17, gli operatori del 112 hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria: gli infermieri della Sores hanno quindi inviato sul posto un’ambulanza da Gemona del Friuli e un’automedica da Udine. L’operaio è stato preso subito in carico dai sanitari che hanno avviato le manovre salvavita, senza successo. L’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportante durante l’impatto. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Una nota dell’azienda conferma che “un operaio della cooperativa Idealservice impegnato nello stabilimento Fantoni di Osoppo è stato vittima di un incidente risultato mortale”. La ditta “svolge per conto della Fantoni attività di pulizie”. L’uomo “stava operando sul tetto dell’impianto Plaxil 7, che produce pannelli truciolari e che era in questi giorni in manutenzione: l’operatore è scivolato, frantumando il lucernaio e finendo sulla linea di produzione sottostante”