Un altro morto al Tourist Trophy sull’isola di Man. Il pilota spagnolo Raul Torras, 46 anni, è rimasto coinvolto in un incidente durante la prima gara Supertwin TT della settimana, la quarta delle dieci che si svolgeranno sull’isola questa settimana. Lo scontro è avvenuto al terzo giro ed è stato mortale per Torras, che aveva fatto registrare il suo miglior tempo durante la gara Superstock. Su questo tracciato stava correndo per la quinta volta in carriera.

Torras è la 267esima vittima del TT dal 1907, anno della prima edizione. Lo scorso anno morirono sei piloti. Raul aveva gareggiato anche alla North West 200, all’Ulster Grand Prix e al Macau Grand Prix.

L’organizzazione ha reso omaggio a Raul Torras con un post sui social: “È con grande tristezza che l’Isle of Man TT Races può confermare la perdita di Raul Torras Martinez a seguito di un incidente nell’ultimo giro della prima Supertwin Race dell’Isle of Man TT Races 2023. Il sorriso di Raul era contagioso e il suo amore per il TT e lo sport delle corse su strada era evidente a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo”.

STATEMENT: RAUL TORRAS MARTINEZ

It is with great sadness that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Raul Torras Martinez following an incident on the final of lap of today’s Supertwin Race.

Our heartfelt condolences go to Raul’s family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/5gV3Lf8Fgn

