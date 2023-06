Per la prima volta nella storia italiana, una parlamentare è entrata in Aula con il proprio bambino. È successo alla Camera dei deputati: la deputata del Movimento 5 stelle, Gilda Sportiello, è entrata a Montecitorio con il suo bebè in braccio, avuto insieme a Riccardo Ricciardi, allattandolo mentre sedeva nell’emiciclo.

Per l’allattamento è stata allestita una postazione nell’ultima fila superiore dell’Aula: la parlamentare ha preso posto, ha partecipato alla votazione finale del decreto legge in materia di pubblica amministrazione ed ha cominciato ad allattare il suo bimbo che è stato accolto da un applauso unanime.

Federico, di soli due mesi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento che consente alle deputate mamme – a seguito di un odg presentato dalla stessa Sportiello e approvato dall’aula nella scorsa legislatura – di partecipare ai lavori parlamentari con i loro bimbi ed allattarli nell’emiciclo fino al compimento di un anno.