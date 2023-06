“Con il vincolo della Soprintendenza è un grandissimo problema. È chiaro che non ci possono essere due stadi uno accanto all’altro. La Cassazione cosa direbbe?”. Con una battuta sulla Corte Suprema (che recentemente si è espressa sulla movida e ha imposto al Comune di Brescia un risarcimento) il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso la propria preoccupazione in merito al destino dello stadio Meazza e, più in generale, in merito al destino di Inter e Milan (che potrebbero lasciare Milano). “Ho sentito parlare nuovamente di Assago” ha aggiunto Sala, che si aspetta una risposta dalla Soprintendenza in circa due mesi e in tre quella delle due società.