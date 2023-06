Dopo i danni alla diga di Nova Kakhovka, l’acqua ha sommerso alcune strade della città di Kherson, l’oblast in cui si trova la diga attualmente sotto il controllo dei russi. Kiev e Mosca si accusano a vicenda ma intanto, a pagarne le spese, sono gli abitanti: secondo alcuni il livello dell’acqua è salito fino a due metri. Le case sono, letteralmente, sommerse dall’acqua, dal fango e dai detriti e alcune, come si vede in alcuni video pubblicati dalle forze ucraine, sono state trascinate via dall’acqua.