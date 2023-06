Servirà lo spareggio salvezza per stabilire chi tra Spezia e Verona resterà in Serie A e quale squadre retrocederà in Serie B insieme a Sampdoria e Cremonese. Entrambe le squadre infatti sono uscite sconfitte dall’ultima giornata di campionato e restano ferme appaiate a quota 31 punti. I liguri hanno perso 2-1 sul campo della Roma, i veneti hanno ceduto 3-1 in casa del Milan. Il regolamento della Serie A in questa stagione prevede che in caso di arrivo a pari punti, non siano più gli scontri diretti o la differenza reti a stabilire chi si salva e chi saluta la Serie A, bensì uno spareggio da disputare in campo neutro.

Cosa prevede il regolamento – Il campionato più lungo di sempre, iniziato prima di Ferragosto e concluso a giugno per via degli assurdi Mondiali invernali in Qatar, avrà un’ulteriore appendice per l’ultimo verdetto della stagione: sarà lo spareggio a stabilire chi tra Spezia e Verona retrocederà in Serie B. L’ultima volta era successo nel lontano 2005: allora furono Parma e Bologna a giocarsi la salvezza in un doppio confronto di andata e ritorno. Al Tardini vinse il Bologna con gol di Tare, ma al Dall’Ara il Parma ribaltò il verdetto con i gol di Cardone e Gilardino. A distanza di 18 anni, lo spareggio tra Spezia e Verona invece si giocherà con una partita secca. Tutto in 90 minuti, quindi, con un’ulteriore novità: in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, non ci sarà nessuno supplementare, ma direttamente i calci di rigore.

Dove e quando si gioca – Lo spareggio salvezza della Serie A tra Spezia ed Hellas Verona si giocherà domenica 11 giugno alle ore 20.45. Lo ha confermato la Lega di Serie A, che invece ha fatto dietrofront sulla sede del match. Lunedì sera la scelta era ricaduta su Udine, ma questa decisione aveva scatenato diverse polemiche: le preoccupazioni riguardavano l’ordine pubblico sul tratto autostradale della A4 che sarebbe stato percorso da entrambe le tifoserie. La Lega di Serie A ha deciso quindi di tornare sui suoi passi e assegnare al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo spareggio tra Spezia e Verona.