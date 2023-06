Impresa di Lorenzo Sonego al Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto Andrej Rublev, numero 7 al mondo, al quinto set in rimonta dopo essersi trovato sotto 2-0 con il punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3 in tre ore e 45 minuti di gioco. Con questo successo il giocatore piemontese, 48° nel ranking Atp, avanza agli ottavi di finale dello Slam francese, dove affronterà un altro tennista russo, Karen Khachanov, che ha eliminato in quattro set l’australiano Thanasi Kokkinakis.

“Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo un’ora ero sotto di due set, è stata una gran rimonta. Grazie al pubblico che mi ha sempre incoraggiato”, ha detto Sonego dopo il successo. “Sono riuscito ad essere più aggressivo dopo i primi due set, quando lui comanda lo scambio è difficilissimo da contenere, ho cercato di dare il massimo con il servizio e di stare il più vicino possibile al campo, cercando di venire avanti e giocare con il giusto atteggiamento ogni singolo punto. E tutto ha funzionato”.